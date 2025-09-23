logo pulso
Muere "El Tío Mau", alcalde de San Pedro en Nuevo León

Fue alcalde en al menos cuatro ocasiones con el PAN

Por El Universal

Septiembre 23, 2025 09:36 a.m.
Muere El Tío Mau, alcalde de San Pedro en Nuevo León

A un día de pedir licencia para retirarse de su cargo como alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza murió ayer lunes por la noche a sus 75 años de edad.
La semana pasada, el edil anunció su retiro permanente debido a complicaciones con el cáncer que padece. Posteriormente rindió su Informe de Gobierno.
El anuncio de su retiro lo dio en la Sala de Cabildo donde sugirió a su secretario de Ayuntamiento, Mauricio Farah, suplirlo en el cargo.
En 2021, Fernández reveló que le diagnosticaron mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones.
El mismo cáncer estale regreso al menos tres veces.
Después de la tercera ocasión, en septiembre de 2025, Mauricio Fernández decidió dejar los tratamientos.
Mauricio Fernández Garza fue alcalde de San Pedro Garza García en al menos cuatro ocasiones con el Partido Acción Nacional.
La primera vez que fue alcalde fue en la administración 1989-1991, después de 2009 a 2012, posteriormente de 2015-2018 y finalmente en 2024.

