Demuelen edificios dañados en 1985

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México inició la demolición de dos inmuebles privados ubicados en Fray Servando 172 y 174, en el Centro Histórico, que resultaron dañados por los sismos de 1985 y 2017, y que representan un riesgo, lo cual forma parte de un programa para atender edificios que impliquen un peligro estructural.

En este caso, el costo de la demolición de ambos edificios, situados en las inmediaciones de Plaza Tlaxcoaque, se estima en 7 millones de pesos y será cubierto por los propietarios mediante un crédito fiscal otorgado por el Gobierno capitalino.

Los trabajos estarán supervisados por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México y el Instituto de Seguridad para las Construcciones.

El pasado 19 de septiembre El Universal publicó que los inmuebles construidos entre los años 50 y principios de los 80 que permanecen en zona lacustre son el “talón de Aquiles” de la Ciudad de México por su diseño, toda vez que las edificaciones posteriores cumplen con un reglamento estricto que permitiría enfrentar un sismo superior al de 1985, consideró Renato Berrón Ruiz, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Gobierno capitalino.

Al encabezar el inicio de la citada demolición, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la puesta en marcha del programa Atención Integral a Inmuebles de Alto Riesgo, con el que se determinará qué inmuebles de la Ciudad están en riesgo para que sean demolidos o rehabilitados.

Brugada adelantó que se tienen identificados al menos 10 edificios que entrarán en este programa -todos ubicados en la Cuauhtémoc-, de los cuales seis son prioritarios, están en Tlatelolco y serán rehabilitados; en este caso, dijo, está por concluirse un estudio para determinar cuáles son las necesidades.

Asimismo, se contemplan otros dos edificios privados, uno localizado en Insurgentes Sur número 102, esquina con Niza, y otro situado en San Antonio Abad número 8.