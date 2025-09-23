Reservan datos de bienes de Bermúdez

Ciudad de México.- El gobierno de Tabasco, por medio de su Secretaría Anticorrupción, reservó por cinco años las declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal y presunto líder del grupo criminal La Barredora, por lo que será hasta 2030 que la información podrá ser pública.

En respuesta a la solicitud de información hecha por El Universal, el pleno del Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción de Tabasco aprobó por unanimidad la decisión al afirmar que divulgar esta información podría entorpecer la investigación que se le sigue a Bermúdez.

Además, indicó el Comité de Transparencia de la secretaría estatal, se comprometería la integridad física de Bermúdez Requena, así como la seguridad pública, pues existe el riesgo de “mal manejo” de los datos que pueden arriesgar las actividades que la institución de seguridad pública implemente.

“Los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acuerdan clasificar como información reservada, por el periodo de cinco años, las declaraciones de situación patrimonial y de intereses del exservidor público señalado”.

Según esta resolución, las declaraciones patrimoniales de Bermúdez Requena podrán ser públicas hasta agosto de 2030.

La Secretaría Anticorrupción argumentó que no es procedente proporcionar la declaración de situación patrimonial y de intereses de Bermúdez Requena, debido a que, advierte, podría afectar las disposiciones expresas por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Tabasco, y estaría sujeta al mal manejo de los datos que podrían comprometer las actividades que la institución de seguridad pública implemente.

También se argumentó que con la divulgación de esta información se estaría “ante un perjuicio real” al brindar la misma no sólo en cuanto al interés personal de quienes están inmersos en el caso, sino también de las autoridades que investigan los hechos que pueden ser constitutivos de delito, e iría en contra de la propia norma.