Mueren cuatro marinos ahogados al caer a río

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Ciudad Victoria, Tamps.- Cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fallecieron luego de que la camioneta en que se trasladaban cayó al río en el poblado La Pesca, en el municipio de Soto La Marina.

El accidente ocurrió la madrugada de este martes, en el sitio conocido como Muelle La Draga, ubicado casi a la altura del kilómetro 47 que conduce a la playa La Pesca, donde la camioneta blanca en la que viajaban se hundió en el río y sus ocupantes se ahogaron.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para realizar diversas maniobras de rescate y sacar el vehículo y los cuerpos de los marinos.

Al respecto, el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) y otras autoridades de Tamaulipas lamentaron el fallecimiento de los cuatro marinos.

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La Vocería de Seguridad Tamaulipas y la fiscalía del estado también lamentaron el fallecimiento de los elementos identificados como Édgar de Jesús González Torres, Héctor Iván Vázquez González, Daniel Ocampo Esquivel y Klebeer Israel Salvador Meza.

Por su parte, la Semar explicó que los cuatro elementos navales se encontraban fuera de sus actividades laborales al momento del accidente.