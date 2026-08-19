logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Mueren cuatro marinos ahogados al caer a río

Por El Universal

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
A
Mueren cuatro marinos ahogados al caer a río
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Victoria, Tamps.- Cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fallecieron luego de que la camioneta en que se trasladaban cayó al río en el poblado La Pesca, en el municipio de Soto La Marina.

      El accidente ocurrió la madrugada de este martes, en el sitio conocido como Muelle La Draga, ubicado casi a la altura del kilómetro 47 que conduce a la playa La Pesca, donde la camioneta blanca en la que viajaban se hundió en el río y sus ocupantes se ahogaron.

      Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para realizar diversas maniobras de rescate y sacar el vehículo y los cuerpos de los marinos.

      Al respecto, el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) y otras autoridades de Tamaulipas lamentaron el fallecimiento de los cuatro marinos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Vocería de Seguridad Tamaulipas y la fiscalía del estado también lamentaron el fallecimiento de los elementos identificados como Édgar de Jesús González Torres, Héctor Iván Vázquez González, Daniel Ocampo Esquivel y Klebeer Israel Salvador Meza.

      Por su parte, la Semar explicó que los cuatro elementos navales se encontraban fuera de sus actividades laborales al momento del accidente.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estados Unidos detiene aranceles 50% a Canadá por tres días
        Estados Unidos detiene aranceles 50% a Canadá por tres días

        Estados Unidos detiene aranceles 50% a Canadá por tres días

        SLP

        El Universal

        El presidente Trump anunció la suspensión temporal de aranceles del 50% a Canadá.

        Católicas por el Derecho a Decidir impulsa despenalizar el aborto
        Católicas por el Derecho a Decidir impulsa despenalizar el aborto

        Católicas por el Derecho a Decidir impulsa despenalizar el aborto

        SLP

        El Universal

        En 11 entidades mexicanas el aborto sigue siendo delito durante las primeras 12 semanas de gestación.

        INE aprueba presupuesto de 31 mil mdp para 2027 en Ciudad de México
        INE aprueba presupuesto de 31 mil mdp para 2027 en Ciudad de México

        INE aprueba presupuesto de 31 mil mdp para 2027 en Ciudad de México

        SLP

        El Universal

        Se asignaron 10 mil 842 millones para financiamiento público de partidos y candidaturas independientes en 2027.

        Ariadna Montiel acusa huachicol fiscal en PRI y PAN
        Ariadna Montiel acusa huachicol fiscal en PRI y PAN

        Ariadna Montiel acusa huachicol fiscal en PRI y PAN

        SLP

        El Universal

        La dirigente nacional de Morena responsabiliza a PRI y PAN por el origen del huachicol fiscal y la corrupción en la reforma energética de 2013.