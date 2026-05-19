México registra 2 mil 470 muertes por caída de rayos

CIUDAD DE

, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- Entre 1998 y 2021,

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registrópor caída de rayos, con el Estado decomo la entidad más afectada al concentrar 539 fallecimientos, seguido de Oaxaca, con 206;, con 168; y, con 133, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud retomados en un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de) que advierte que este fenómeno atmosférico representa un riesgo subestimado, especialmente en comunidades rurales con altaLa investigación "Mapping Lightning Risk in Mexico: Integrating Natural Hazard and Social Vulnerability", elaborada por los académicos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de lay Christian Domínguez Sarmiento, y publicada en la revista Weather, Climate, and Society, presenta el primerque combina el peligro climático decon factores sociales como pobreza, falta de infraestructura, rezago educativo y limitado acceso a servicios de salud.Según el estudio, dentro del Estado delos municipios con más "eventos" asociados a rayos son, con 30; San Felipe del Progreso, con 27; Ixtlahuaca, con 23; y Toluca, con 22. Un "evento", explicó, se refiere a la caída de un rayo en una zona donde puede provocar una o varias muertes.Durante la, especialmente en verano, lay regiones del centro y sur del país favorecen la formación de, lo que incrementa el riesgo para comunidades expuestasy con pocas condiciones de protección."Éste es elde riesgo de muertes por rayos que considera no sólo el, sino también el social", destacó el académico universitario. Explicó que muchas localidades rurales enfrentan altos niveles dedebido a carencias educativas, viviendas sin protección adecuada contra tormentas, infraestructura limitada y falta de acceso rápido a hospitales.El estudio advierte que en entidades comonumerosos municipios rurales enfrentan una combinación particularmente riesgosa:y alta. En Oaxaca y Chiapas, en cambio, las muertes aparecen de manera más dispersa debido a que las condiciones de vulnerabilidad se distribuyen ampliamente en el territorio.Las personas que fallecen por rayos generalmente se encuentranal momento de la tormenta o buscan refugio bajo árboles, donde pueden recibir una descarga directa o sufrir electrocución por corriente inducida. Sin embargo, la caída de un rayo sobre una vivienda también puede resultar fatal cuando el inmueble carece deHace cuatro décadas, losregistrabanmuertes por millón de habitantes por caída de rayos, mientras que enla cifra superaba laspor millón. Aunque el indicador disminuye con el tiempo debido a la migración de población rural hacia zonas urbanas, los especialistas advierten que el fenómeno continúa siendo un riesgo importante y poco visible.Para, el mapa de riesgo resulta clave porque integra ciencias atmosféricas y factores humanos para identificar las regiones donde es prioritario fortalecery de. "Es un riesgo oculto, y por eso no se le presta suficiente atención", señaló.Entre las principales recomendaciones destacandurante, buscar refugio en estructuras seguras, ampliar el acceso a pronósticos meteorológicos y garantizar que la información preventiva llegue también ena comunidades vulnerables.