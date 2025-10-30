logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hallan químicos en tractocamión

El conductor de la unidad fue detenido, en Durango

Por SinEmbargo.mx

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Hallan químicos en tractocamión

Ciudad de México.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este miércoles que elementos de seguridad detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias químicas y precursores químicos en Durango, los cuales estaban destinados a producir drogas sintéticas.

“En un tramo carretero de Durango, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en coordinación con el Gabinete de Seguridad detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias químicas y precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas. Con esta acción se evita la producción de millones dosis de droga, y también se evita que una cantidad importante de recursos económicos producto de la venta de narcóticos, llegue a las organizaciones criminales”, escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.

Las autoridades detallaron que el operativo se realizó en un punto de vigilancia instalado sobre la Carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral, a la altura del kilómetro 238+700, en el estado de Durango.

Al momento de la inspección, los agentes de seguridad identificaron materiales con características similares a la de los precursores químicos, por lo que procedieron a su aseguramiento para evitar su uso en la fabricación de drogas sintéticas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La SSPC indicó que en el lugar se decomisaron 300 costales con siete mil 500 kilos de acetona de plomo, 36 costales de 900 kilos de ácido tartárico, 20 tambos con cuatro mil litros de etanol, 100 kilos de una sustancia sólida color blanco, cuatro mil 500 kilos de sosa y tres mil litros de químicos, entre otras sustancias líquidas.

Tras la intervención de los oficiales, el conductor detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el responsable de determinar su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Los piperos vuelven a bloquear las vialidades
Los piperos vuelven a bloquear las vialidades

Los piperos vuelven a bloquear las vialidades

SLP

El Universal

Hallan químicos en tractocamión
Hallan químicos en tractocamión

Hallan químicos en tractocamión

SLP

SinEmbargo.mx

El conductor de la unidad fue detenido, en Durango

Abrieron 33, 975 pesquisas a menores
Abrieron 33, 975 pesquisas a menores

Abrieron 33, 975 pesquisas a menores

SLP

El Universal

Simón Levy se enfrenta a extradición
Simón Levy se enfrenta a extradición

Simón Levy se enfrenta a extradición

SLP

El Universal