No están solos, dice Sheinbaum

Ciudad de México.- A poco más de una semana del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que prevé una inversión de 57 mil millones de pesos, un despliegue de 12 mil elementos de seguridad y acciones en salud, educación, vivienda, programas de bienestar y economía, entre otras.

En el patio de honor de Palacio Nacional, la Mandataria estuvo acompañada del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como de su gabinete legal y ampliado que presentó las acciones que coordinará cada dependencia en la entidad.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, anunció el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional como parte del Plan de Operaciones Paricutín, con el objetivo de “sellar el estado” e impedir que grupos delincuenciales entren o salgan de Michoacán.

El Plan de Operaciones Paricutín contempla una estrategia regionalizada, en la que cada unidad militar tendrá funciones específicas como combatir la extorsión, ejecutar órdenes de investigación y aprehensión, destruir laboratorios de drogas sintéticas y plantíos de enervantes, además de aplicar un plan antibloqueo para evitar enfrentamientos.

De acuerdo con Trevilla, el despliegue incluirá 4 mil 386 efectivos ya presentes en el estado, a los que se sumarán mil 980 más a partir de este sábado, además de 4 mil 140 elementos adicionales en operaciones de contención en las fronteras con Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero.

Al respecto, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, informó que se sumarán mil 781 elementos adicionales para fortalecer las operaciones de seguridad en la entidad.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reiteró que no habrá impunidad en el caso y resaltó el reforzamiento de los cuatro ejes de la estrategia de seguridad en el estado: Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación, y coordinación.

“Se incrementará el estado de fuerza en coordinación con autoridades estatales y municipales (...) La seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, dijo.

Añadió que el gabinete también mantendrá reuniones con productores de limón y aguacate.