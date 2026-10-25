No me voy, dice Taddei Zavala

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, aseguró a las demás consejerías del organismo que no se va, ante las presiones que diversos actores políticos han puesto sobre su renuncia.

"No me voy, me mantengo firme en el instituto", fue lo que Taddei Zavala dijo a los consejeros en una reunión que sostuvieron vía remota ayer y donde, según fuentes del INE, prácticamente la obligaron a tocar el tema.

La reunión se agendó desde la semana pasada con el fin de delinear, con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), la estrategia hacia los próximos comicios de junio de 2027, y era continuación de una reunión que sostuvieron el viernes.

Aunque la reunión se llevó a cabo con normalidad, casi al cierre, algunas consejerías le exigieron claridad sobre los recientes señalamientos de corrupción que arreciaron contra ella y su círculo de colaboradores cercanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseguró que solamente se trata de "golpeteo y ruido político", que ella personalmente está bien y firme para continuar con las tareas en el instituto.

Agregó que tomará unos días para reflexionar sobre lo que se ha hecho público en medios nacionales y redes sociales, pero no con ello admitió que pensará en una eventual separación de su cargo.

En los primeros minutos del sábado, el INE compartió un comunicado oficial de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, donde dijo "aceptar con respeto a las instituciones" las investigaciones que iniciará la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a su gestión.

El Universal publicó que el INE habría entregado, al menos en 2025, más de 21 millones de pesos a 10 empresas de reciente creación y vinculadas con cercanos a la presidenta del instituto.

Guadalupe Taddei dijo estar a favor "de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso", y en ese contexto advirtió que en este tiempo que duren las investigaciones no hará declaraciones sobre ningún caso específico, pero la información estará disponible para las autoridades.

"La presidencia se ha conducido siempre con probidad y dentro de las facultades que le confieren la Constitución y la ley. Su convicción es clara: la transparencia no se declara, se demuestra. Por eso lanzamos el micrositio ´INE siempre a la vista, contigo en cada paso, que en breve estará a disposición de la ciudadanía", agregó la consejera presidenta del INE.