No se desalojaráa Coordinadora, asegura Claudia

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Minatitlán, Veracruz.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó desalojar a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantienen bloqueos en el Centro de la Ciudad, a menos de una semana de la inauguración del Mundial.

Además, Sheinbaum Pardo reconoció en Minatitlán al magisterio nacional y destacó la labor que realizan las maestras y los maestros en la formación de los estudiantes en México.

En el marco del quinto día de paro nacional de la CNTE en la capital del país, donde han bloqueado calles, liberado casetas, instalado un plantón alrededor del Zócalo y causado destrozos, la Mandataria federal señaló que algunos grupos buscan provocar para tener la foto de la agresión.

En su conferencia mañanera de este viernes en Coatzacoalcos, la Jefa del Ejecutivo afirmó que el diálogo con los docentes permanece abierto y sostuvo que ciertos participantes en las movilizaciones pretenden generar una respuesta policial que pueda ser utilizada políticamente.

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"Está abierta la puerta del diálogo y ellos lo que quieren es que haya represión. Porque en realidad hay una parte de estas manifestaciones que tiene que ver más con provocación", señaló.

Sheinbaum indicó que entre las personas que participan en algunas de las acciones de protesta hay individuos con el rostro cubierto, por lo que incluso puso en duda que todos sean maestros.

"No son todos los maestros, son algunos, algunas personas que no sabemos si son maestros porque llevan el rostro cubierto", expresó la Presidenta.

"Lo que están buscando es justamente una fotografía, una intervención en donde la policía reprima a los maestros", afirmó.

Justificó la instalación de vallas en el Centro Histórico de la Ciudad como una medida preventiva para impedir enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad en su intento de ocupar el Zócalo ante la instalación del Fan Fest por el Mundial.

"Es mejor una valla para evitar que haya una confrontación entre policías y maestros en lugares en donde quieren acceder con el uso de la fuerza", sostuvo.

La Presidenta argumentó que un desalojo respondería a los objetivos de los grupos más radicales dentro de las manifestaciones y recordó el operativo realizado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto contra integrantes de la CNTE en el Zócalo, con apoyo de la entonces administración capitalina encabezada por Miguel Ángel Mancera.