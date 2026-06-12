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"No van a callarme", dice diputada priista amenazada

Por El Universal

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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"No van a callarme", dice diputada priista amenazada
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      Ciudad de México.- La colocación de una ofrenda fúnebre fuera de su casa, que tiene un significado de intimidación, dijo la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, forma parte de una cadena de hechos violentos que ha sufrido, desde ser amagada con un arma para despojarla de su vehículo y la privación de su libertad en 2021.

      Acuerpada por sus compañeros del grupo parlamentario del PRI en la LXV Legislatura, en el seno del Poder Legislativo, dijo que si con estas acciones intimidatorias piensan que van a callarla, están muy equivocados.

      La legisladora local y expresidenta estatal del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional externó que el temor que hoy siente no es distinto al que viven diariamente miles de familias sinaloenses ante la crisis de inseguridad que enfrenta el estado.

      Gárate Valenzuela hizo ver que solicitó a la autoridad judicial que mantenga informada a la opinión pública como a ella sobre los avances de las indagatorias, mediante reportes periódicos, y que se presenten resultados concretos de este caso.

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