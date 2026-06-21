Nos vamos sin derrota: CNTE

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Ciudad de México.- A pesar de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no logró la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 ni la abrogación de la reforma educativa, obtuvo una serie de compromisos, recursos económicos, plazas, recategorizaciones y apoyos para trabajadores de la educación en distintos estados del país.

Al concluir su paro nacional, el magisterio disidente provocó pérdidas por más de 410 millones de pesos al comercio establecido de la Ciudad de México durante los 20 días que duraron las movilizaciones y el plantón instalado en el Centro Histórico.

El movimiento magisterial concluyó formalmente la mañana de este sábado, por lo que a partir de este lunes alrededor de 1.4 millones de alumnos que permanecían sin clases podrán regresar a las aulas en las entidades donde la CNTE mantenía suspendidas las actividades.

Los dirigentes de la Coordinadora insistieron en que el repliegue de las movilizaciones no es una derrota y adelantaron que iniciarán una etapa de reorganización para fortalecer al movimiento y preparar nuevas acciones. Sostuvieron que el gobierno federal no presentó una propuesta para eliminar la Ley del ISSSTE de 2007, principal demanda del magisterio disidente, ni para revertir la reforma educativa, por lo que ambas exigencias permanecerán vigentes.

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Festejan comerciantes

Mientras que comerciantes del Centro Histórico celebraron el retiro del plantón de integrantes de la CNTE, donde permanecieron por más de tres semanas.

"Qué bueno que se van, fue un mes bien duro, aquí tuvimos como una caída de 90% en clientes", afirmó un trabajador del restaurante La Blanca, ubicado en la calle 5 de Mayo.

Mientras que el vendedor de un local de nieves sobre la misma calle dijo que esperaban grandes ventas con el FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino, pero tras la llegada de la CNTE sus ventas bajaron casi 50%.

"Esperemos que ya mañana, o incluso hoy, mejoren las cosas porque entre tanto turista y nosotros no podemos vender", dijo.

Un día después de que los integrantes del magisterio comenzaran a levantar sus casas de campaña de calles como 5 de Mayo, Belisario Domínguez, 20 de Noviembre y República de Cuba, este sábado trabajadores de limpia del Gobierno de la Ciudad de México iniciaron el retiro de la basura en la zona.

Algunos trabajadores levantaban en carros lo que los profesores dejaron, mientras que en otras zonas fue necesario usar camiones, como en el caso de la calle Belisario Domínguez.

En algunas calles como 5 de Mayo el retiro del campamento de la CNTE fue casi total hasta la tarde de este sábado.

Los profesores disidentes indicaron que van a regresar a sus lugares de origen por sus medios.