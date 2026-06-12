Oaxaca, en alerta por crecida de ríos

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Oaxaca, Oax.- Las lluvias de los últimos días provocadas por la tormenta "Boris" y las que se prevé genere "Cristina", tienen a las autoridades de Oaxaca en alerta, ante la posibilidad de crecidas de ríos, inundaciones y deslaves en la entidad.

Aunque por el momento las probabilidades son bajas, las autoridades de Protección Civil de Oaxaca no descartan que en las próximas horas la tormenta tropical "Cristina" impacte en El Salvador y se desplace paralelamente a Chiapas e ingrese por la región del Istmo de Tehuantepec.

Independientemente de lo anterior y de la trayectoria que finalmente tome, señalan que esta tormenta tropical continuará provocando lluvias en el estado, y sumadas a las lluvias que dejó Boris, provocarán un peligro latente para la crecida de ríos, deslizamiento de tierras e inundaciones urbanas.

"Hay mucho consenso de que se pudiera ir hacia tierra en El Salvador, pero no se descarta la posibilidad de que pudiera ir, inclusive, tener un impacto en El Salvador e irse paralelo a Chiapas y entrar por el Istmo de Tehuantepec, pero la probabilidad es muy baja", explica Cutberto Ruiz Jarquín, meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos del gobierno de Oaxaca.

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En el caso de la reciente tormenta tropical "Boris", apunta, provocó lluvias de aproximadamente 50 milímetros cúbicos, mientras que en la Costa de Oaxaca provocó el doble de lluvias y en la región del Istmo de Tehuantepec, hasta tres veces más que en Acapulco, Guerrero.