Convocan a Contramarcha del Orgullo LGBT+ en CDMX
La protesta busca visibilizar violencia, desapariciones y genocidios en diversas regiones.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En el marco de laMarcha del Orgullo LGBT+ este sábado 27 de junio
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
en la Ciudad de México, diversas colectivas convocaron a una Contramarcha para alzar la voz contra la violencia, la opresión, el racismo y el despojo.
La Contramarcha también convocó a marchar contra los genocidios en el mundo; el orgullo corporativista; el "pink washing"; la limpieza social, las desapariciones; crímenes de odio; feminicidios y transfeminicidos; colonialismo; racismo; sionismo; y militarismo.
"Estamos hartxs de que nuestras vidas estén sujetas a gobiernos y sistemas de poder a quienes no les importamos, pero nos usan para su conveniencia", expresaron.
"Alzamos la voz una vez más por existir libres de violencia, opresión, racismo y despojo, sin corporativismo involucrado", señalaron las personas convocantes.
Agregaron que también la Contramarcha en la Ciudad de México es para exigir un cese de alto al fuego en Palestina, Líbano e Irán, así como en otras partes del mundo. Además en apoyo a Venezuela, Cuba y Congo.
También buscan visibilizar las desapariciones forzadas y las violencias contra las personas LGBT+.
-----¿Cuándo y dónde es la Contramarcha?
La Contramarcha está programada para salir este sábado 27 de junio de la Plaza Palestina Libre en la Alameda Central a las 10:00 horas, rumbo a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
no te pierdas estas noticias
Convocan a Contramarcha del Orgullo LGBT+ en CDMX
SLP
El Universal
La protesta busca visibilizar violencia, desapariciones y genocidios en diversas regiones.
Pide el PAN prórroga para registro telefónico
SLP
El Universal
"Hay muchas dudas sobre este proceso y no es un asunto trivial", dijo el senador Mario Vázquez
Segob y transportistas acuerdan no bloquear carreteras, ¿Qué piden?
SLP
El Universal
Integrantes de AMOTAC cerraron carriles en autopistas México-Pachuca y México-Querétaro esta mañana