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Nacional

Convocan a Contramarcha del Orgullo LGBT+ en CDMX

La protesta busca visibilizar violencia, desapariciones y genocidios en diversas regiones.

Por El Universal

Junio 24, 2026 12:53 p.m.
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Convocan a Contramarcha del Orgullo LGBT+ en CDMX
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      En el marco de la

      Marcha del Orgullo LGBT+
      este sábado 27 de junio

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      en la Ciudad de México, diversas colectivas convocaron a una Contramarcha para alzar la voz contra la violencia, la opresión, el racismo y el despojo.
      La Contramarcha también convocó a marchar contra los genocidios en el mundo; el orgullo corporativista; el "pink washing"; la limpieza social, las desapariciones; crímenes de odio; feminicidios y transfeminicidos; colonialismo; racismo; sionismo; y militarismo.
      "Estamos hartxs de que nuestras vidas estén sujetas a gobiernos y sistemas de poder a quienes no les importamos, pero nos usan para su conveniencia", expresaron.
      "Alzamos la voz una vez más por existir libres de violencia, opresión, racismo y despojo, sin corporativismo involucrado", señalaron las personas convocantes.
      Agregaron que también la Contramarcha en la Ciudad de México es para exigir un cese de alto al fuego en Palestina, Líbano e Irán, así como en otras partes del mundo. Además en apoyo a Venezuela, Cuba y Congo.
      También buscan visibilizar las desapariciones forzadas y las violencias contra las personas LGBT+.
      -----¿Cuándo y dónde es la Contramarcha?
      La Contramarcha está programada para salir este sábado 27 de junio de la Plaza Palestina Libre en la Alameda Central a las 10:00 horas, rumbo a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

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