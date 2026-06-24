Convocan a Contramarcha del Orgullo LGBT+ en CDMX

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En el marco de la

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en la, diversas colectivas convocaron a unapara alzar la voz contra la violencia, la opresión, el racismo y el despojo.Latambién convocó a marchar contra los; el; el "pink washing"; la limpieza social, las desapariciones;; feminicidios y transfeminicidos; colonialismo; racismo; sionismo; y militarismo."Estamos hartxs de que nuestras vidas estén sujetas ade poder a quienes, pero nos", expresaron.una vez más por existir, opresión, racismo y despojo,involucrado", señalaron las personas convocantes.Agregaron que también laen laes para exigir unen, así como en otras partes del mundo. Además en, Cuba y Congo.También buscanlasy las violencias contra las personas LGBT+.-----¿Cuándo y dónde es laLaestá programada para salir estede laen laa las 10:00 horas, rumbo a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.