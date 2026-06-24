Detienen a mujer señalada por robos a comercio en SLP

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Una mujer señalada por su presunta participación en robos a comercio fue detenida por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en la capital potosina.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la detención ocurrió sobre avenida Reforma, donde agentes estatales atendieron un reporte ciudadano relacionado con hechos delictivos.

La detenida fue identificada como Nora "N", de 36 años de edad, quien, según información de inteligencia de la corporación, era considerada presuntamente como objetivo prioritario y cuenta con antecedentes registrales.

Durante la intervención, los agentes aseguraron ropa y diversas dosis de una sustancia granulada con características similares al "cristal".

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La mujer quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación legal.