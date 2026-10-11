Pagarán 31 mmdp por vacuna anticovid

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Ciudad de México.- Ante el fracaso en producir la vacuna Patria y previo a la temporada decembrina, el gobierno federal, por medio de Birmex, pagará hasta mil 750 millones de dólares —cerca de 31 mil millones de pesos— para adquirir vacunas contra Covid-19 a una farmacéutica privada.

En el contrato Birmex-124/2026, cuya copia posee El Universal, se indica que el pasado 6 de septiembre, la Dirección de Administración y Finanzas de Birmex entregó en adjudicación directa el contrato a Laboratorios Liomont para la compra de hasta 2.5 millones de vacunas contra Covid por un precio mínimo de 700 millones de dólares y un máximo de mil 750 millones de dólares.

Se detalla que la entrega de vacunas inició a partir del pasado 13 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2030.

La Dirección de Administración y Finanzas de Birmex justificó la entrega del contrato a este laboratorio privado al señalar que reunía las condiciones requeridas y que garantizaba su cumplimiento.

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Promesa incumplida

El 15 de febrero de 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en su conferencia mañanera que México tendría su propia vacuna contra el Covid-19 y que en noviembre de ese mismo año se estaría aplicando. Sin embargo, a más de cinco años de esa promesa, el biológico no ha iniciado su producción.

En septiembre del año pasado, David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud (Ssa), reconoció que la vacuna Patria trataba de pasar las pruebas necesarias ante la Cofepris para obtener su registro sanitario. "La vacuna Patria se desarrolló durante el periodo de la emergencia que tuvimos en Covid. Actualmente está tratando de pasar las pruebas necesarias ante Cofepris para su registro sanitario".

El pasado 11 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en su conferencia mañanera que el biológico tenía problemas para su producción.

Birmex destaca que la vacunación estacional contra el Covid es una medida esencial de salud pública para disminuir hospitalizaciones y defunciones, particularmente de los grupos más vulnerables.

Se destaca que el almacenamiento a temperaturas de -25°C a -15° C otorga un periodo de estabilidad prolongado, lo que representa una herramienta estratégica para garantizar la disponibilidad continua durante toda la temporada invernal. "Estas condiciones permiten la conformación de reservas estratégicas nacionales susceptibles de ser liberadas de manera escalonada conforme a los requerimientos del sistema de salud".