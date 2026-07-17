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PAN denuncia a hijo de AMLO por descarrilamientos de Tren

Fiscalía investiga denuncia del PAN contra hijo de AMLO por descarrilamientos en Tren Interoceánico.

Por El Universal

Julio 17, 2026 01:53 p.m.
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PAN denuncia a hijo de AMLO por descarrilamientos de Tren
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      Diputados e integrantes del CEN del PAN denunciaron a Gonzalo "Bobby" López Beltrán ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los descarrilamientos del Tren Interoceánico, ya que él fungió como "único y principal encargado de supervisar la construcción".


      El Tren Interoceánico ha descarrilado en dos ocasiones: la primera el 28 de diciembre de 2025, en Oaxaca, y dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 109 heridos; y la segunda, el pasado 14 de julio de 2026, sin personas afectadas.

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      La querella también señala a las autoridades de la Secretaría de Marina, quienes son las responsables del manejo, administración y control de este medio de transporte.
      "Presentamos una denuncia para que se investiguen los dos descarrilamientos del Tren Interoceánico. No se han citado ni a los constructores ni al supervisor honorífico Bobby López Beltrán por las 14 muertes del primer accidente en Oaxaca", refirió la coordinadora nacional de Medio Ambiente del CEN PAN, Priscila Vera Hernández.
      El diputado Federico Döring Casar señaló que en el primer incidente, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que "Bobby" López Beltrán y "no era responsable de nada y trató de minimizar el descarrilamiento mortal".
      "En las mañaneras solo salen a decir que fue un incidente pero ahí hay corrupción en los contratos de la 4T y por eso esto sigue sucediendo", afirmó el legislador panista.
      Los panistas exigieron a la Fiscalía que haga una investigación y no sólo se acuse al maquinista por exceso de velocidad, sino que se investigue las obras de rehabilitación y los trazos construidos.

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