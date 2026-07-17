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Muere jovencita al caer de cascada en El Naranjo (video)

El cuerpo fue rescatado por prestadores turísticos y autoridades

Por Huasteca Hoy

Julio 17, 2026 01:28 p.m.
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Muere jovencita al caer de cascada en El Naranjo (video)
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      EL NARANJO.- Una adolescente murió ahogada en un paraje del ejido Minas Viejas; presuntamente escalaba unas rocas junto a una cascada sin equipo de seguridad y cayó accidentalmente.

      El trágico accidente ocurrió durante la tarde del jueves y fue horas después cuando prestadores de servicios turísticos y autoridades lograron rescatar el cuerpo.

      La víctima fue identificada como Jimena "N", de 13 años de edad, quien residía en la cabecera municipal de El Naranjo.

      Fuentes oficiales informaron que llegó temprano con su familia al ejido Minas Viejas y posteriormente ingresaron a la cascada conocida como Las Golondrinas.

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      Aunque no contaban con equipo para escalar ni usaban chalecos salvavidas, algunos integrantes de la familia y la menor de edad escalaron unas rocas contiguas a la cascada. Fue ahí donde la adolescente resbaló y cayó al agua; cuando lograron encontrarla, ya no había nada que hacer.

      Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Legal para practicar la necropsia de ley, aunque de manera preliminar se estableció que se trató de un accidente.

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