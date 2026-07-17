logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EGRESAN DE PRIMARIA

Fotogalería

EGRESAN DE PRIMARIA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Denuncia PAN a hijo de AMLO por Tren Interoceánico

Señalan también a la Secretaría de Marina por su responsabilidad en la administración

Por El Universal

Julio 17, 2026 01:12 p.m.
A
Denuncia PAN a hijo de AMLO por Tren Interoceánico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Diputados e integrantes del CEN del PAN denunciaron a Gonzalo "Bobby" López Beltrán ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los descarrilamientos del Tren Interoceánico, ya que él fungió como "único y principal encargado de supervisar la construcción".

      Descarrilamientos del Tren Interoceánico y consecuencias

      El Tren Interoceánico ha descarrilado en dos ocasiones: la primera el 28 de diciembre de 2025, en Oaxaca, y dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 109 heridos; y la segunda, el pasado 14 de julio de 2026, sin personas afectadas.

      Denuncia y responsabilidades señaladas por el PAN

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La querella también señala a las autoridades de la Secretaría de Marina, quienes son las responsables del manejo, administración y control de este medio de transporte.

      "Presentamos una denuncia para que se investiguen los dos descarrilamientos del Tren Interoceánico. No se han citado ni a los constructores ni al supervisor honorífico Bobby López Beltrán por las 14 muertes del primer accidente en Oaxaca", refirió la coordinadora nacional de Medio Ambiente del CEN PAN, Priscila Vera Hernández.

      El diputado Federico Döring Casar señaló que en el primer incidente, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que "Bobby" López Beltrán y "no era responsable de nada y trató de minimizar el descarrilamiento mortal".

      "En las mañaneras solo salen a decir que fue un incidente pero ahí hay corrupción en los contratos de la 4T y por eso esto sigue sucediendo", afirmó el legislador panista.

      Los panistas exigieron a la Fiscalía que haga una investigación y no sólo se acuse al maquinista por exceso de velocidad, sino que se investigue las obras de rehabilitación y los trazos construidos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Denuncia PAN a hijo de AMLO por Tren Interoceánico
      Denuncia PAN a hijo de AMLO por Tren Interoceánico

      Denuncia PAN a hijo de AMLO por Tren Interoceánico

      SLP

      El Universal

      Señalan también a la Secretaría de Marina por su responsabilidad en la administración

      Chocan PAN y Morena por caso Ruffo Appel
      Chocan PAN y Morena por caso Ruffo Appel

      Chocan PAN y Morena por caso Ruffo Appel

      SLP

      El Universal

      Calderón y Fox califican la detención como persecución política contra la oposición

      Maru Campos acusa a Marina del Pilar de traición a la patria
      Maru Campos acusa a Marina del Pilar de traición a la patria

      Maru Campos acusa a Marina del Pilar de traición a la patria

      SLP

      El Universal

      Campos Galván pide aplicar la ley a integrantes de Morena señalados por Estados Unidos.

      Orden contra Ruffo, por una investigación de un año: Sheinbaum
      Orden contra Ruffo, por una investigación de un año: Sheinbaum

      Orden contra Ruffo, por una investigación de un año: Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Rechazó que sea un "distractor" ante el caso de los audios de la gobernadora Marina del Pilar Ávila