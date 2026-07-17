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Semar cancela alerta tsunami tras sismo en Chiapas

Semar mantiene vigilancia constante en costas del Pacífico mexicano para informar sobre cualquier cambio en el nivel del mar.

Por El Universal

Julio 17, 2026 01:42 p.m.
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Semar cancela alerta tsunami tras sismo en Chiapas
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      La Secretaría de Marina informó que fue cancelada la Alerta de Tsunami para el Pacífico mexicano, emitida tras el sismo de magnitud 7.4 registrado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.


      Por medio de redes sociales, la Semar a cargo de Raymundo Peréz Morales, detalló que la decisión fue tomada con base en la información analizada y observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacifico mexicano y en las costas cercanas al epicentro del sismo, donde no se esperan variaciones significativas.

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      Afirmó que desde la dependencia se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones del mar para informar a la población ante cualquier cambio que pudiera registrarse.
      "La prevención, la vigilancia y la información oportuna forman parte de nuestro compromiso #ParaServirAMéxico", posteó la Semar en su cuenta de X.
      Luego de los sismos en Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo escribió en sus redes sociales que se habían activado los protocolos y se recomendaba no acercarse a las playas en las próximas horas por riesgo de tsunami.
      "La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil", escribió la jefa del Ejecutivo cerca de las 10:00 horas.

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