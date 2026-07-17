Semar cancela alerta tsunami tras sismo en Chiapas

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La Secretaría de Marina informó que fue cancelada la Alerta de Tsunami para el Pacífico mexicano, emitida tras el sismo de magnitud 7.4 registrado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Por medio de redes sociales, la Semar a cargo de Raymundo Peréz Morales, detalló que la decisión fue tomada con base en la información analizada y observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacifico mexicano y en las costas cercanas al epicentro del sismo, donde no se esperan variaciones significativas.

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Afirmó que desde la dependencia se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones del mar para informar a la población ante cualquier cambio que pudiera registrarse."La prevención, la vigilancia y la información oportuna forman parte de nuestro compromiso #ParaServirAMéxico", posteó la Semar en su cuenta de X.Luego de los sismos en Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo escribió en sus redes sociales que se habían activado los protocolos y se recomendaba no acercarse a las playas en las próximas horas por riesgo de tsunami."La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil", escribió la jefa del Ejecutivo cerca de las 10:00 horas.