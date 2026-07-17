Hunde Gallardo a la Ley Serrano

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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó al Congreso del Estado presentó una iniciativa para derogar la Ley Serrano, la reforma al código penal impulsada por el diputado local del PVEM Héctor Serrano Cortés, que criminaliza ciertos usos de la Inteligencia Artificial.

Acciones de la autoridad

En un evento bautizado como el Primer Encuentro Estatal por la Innovación, Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, realizado en Palacio de Gobierno, Gallardo Cardona entregó a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Sara Rocha, la iniciativa de un proyecto de decreto para derogar el artículo 187 ter, así como el capítulo V sobre "Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social", con sus artículos 272 bis y 272 ter, al Título Décimo Primero, del Código Penal del estado, a fin de que el Legislativo desahogue el planteamiento.

Al evento asistió Serrano Cortés, quien fue señalado por utilizar dicha legislación en contra de periodistas.

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¿Qué declararon los actores involucrados?

Tras realizar una reunión con representantes de diferentes sectores, entre ellos, algunos periodistas, el mandatario refirió que, aunque se presentó el recurso para dejar sin efectos la modificación, próximamente se presentará una moción para la regulación de IA, pero previo consenso entre los sectores vinculados.

La decisión de Gallardo Cardona se dio antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta si la reforma es constitucional o no, cuya impugnación fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Entrevistado posteriormente, Serrano Cortés dijo que esa reforma fue "el precursor de toda la regulación de la inteligencia artificial" y acusó que el periódico Pulso la bautizó de esa forma "primero con una intención dolosa". El legislador sostuvo que la iniciativa presentada por él en diciembre abrió el debate nacional sobre ese tema y afirmó que "el tiempo" terminará por darle la razón.

Añadió que la decisión de Gallardo Cardona de abrir un nuevo proceso legislativo permitirá construir una nueva regulación y recordó que propuso realizar foros con la participación de autoridades, especialistas en Inteligencia Artificial, académicos, empresarios y periodistas.

El diputado del PVEM negó que la reforma tuviera como propósito limitar la libertad de expresión y sostuvo que su iniciativa buscó proteger derechos fundamentales, particularmente la dignidad humana.

Insistió en que la Ley Serrano fue el antecedente de esa discusión en el país. "Eso es innegable", expresó al sostener que la propuesta que impulsó marcó el inicio del debate sobre la regulación de esa tecnología.