EGRESAN DE PRIMARIA

Para un grupo de niños, la mejor manera de celebrar al finalizar la primaria en el Colegio Motolinía, fue en una mañana intensa, de acción y diversión extrema!

Los audaces grupos de amigos conforman la generación 2020-2026.

En el Rancho "La Estación" se realizó el encuentro.

Ahí, llegaron los graduandos acompañados de sus orgullosos papás.

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Al aire libre, en un ambiente campirano, los festejados estuvieron en contacto con la naturaleza y vivieron agradables experiencias.

Con habilidad participaron en juegos organizados, concursos y actividades interactivas y de destreza, que coordinaron un grupo de instructores.

¡Vaya que poseen energía!