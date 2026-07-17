logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Fotogalería

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

EGRESAN DE PRIMARIA

ACTIVIDADES EXTREMAS Y RECREATIVAS EN SU FESTEJO

Por Maru Bustos PULSO

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Para un grupo de niños, la mejor manera de celebrar al finalizar la primaria en el Colegio Motolinía, fue en una mañana intensa, de acción y diversión extrema!

Los audaces grupos de amigos conforman la generación 2020-2026.

En el Rancho "La Estación" se realizó el encuentro.

Ahí, llegaron los graduandos acompañados de sus orgullosos papás.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al aire libre, en un ambiente campirano, los festejados estuvieron en contacto con la naturaleza y vivieron agradables experiencias.

Con habilidad participaron en juegos organizados, concursos y actividades interactivas y de destreza, que coordinaron un grupo de instructores.

¡Vaya que poseen energía!

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS
RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

SLP

Estrella Govea

CLAUSURAN EL CICLO ESCOLAR 2025-2026 EN EL ANDES INTERNATIONAL SCHOOL

¡CUMPLE 60 AÑOS Y CELEBRA EN GRANDE!
¡CUMPLE 60 AÑOS Y CELEBRA EN GRANDE!

¡CUMPLE 60 AÑOS Y CELEBRA EN GRANDE!

SLP

Maru Bustos

Disfrutó un festejo rodeado de familiares y amigos

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS
AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

SLP

Maru Bustos

EMOTIVO ENCUENTRO
EMOTIVO ENCUENTRO

EMOTIVO ENCUENTRO

SLP

Maru Bustos

50 AÑOS DE HABER EGRESADO DEL COLEGIO MOTOLINÍA