Sismo de 7.4 en Chiapas: sin decesos, reporta gobernador

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La mañana de este viernes 17 de julio, se registró un sismo preliminar de magnitud 6.8, que más tarde se ajustó a 7.4, con epicentro al suroeste de Huixtla en el estado de Chiapas, según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El temblor provocó la evacuación de emergencia de varios trabajadores en edificios públicos y privados de Villahermosa, además de la activación de protocolos de seguridad y revisión por parte de autoridades correspondientes del estado.

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De acuerdo con el SSN, este sismo tuvo lugar la mañana de este viernes, a las 08:48 horas, a 45 kilómetros al suroeste de Huixtla en Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento se pudo percibir con fuerte intensidad en el lugar.Así se vivió el sismo de 7.4 hoy, 17 de julioLuego del sismo, diversos internautas en redes sociales compartieron a través de la plataforma de "X" videos, que muestran el momento exacto en que se percibió el movimiento telúrico, en distintos puntos del sur de México.En las imágenes y videos difundidos en X, se puede notar el movimiento de diversos objetos, como tendederos, lámparas, adornos colgantes, antenas y postes de luz. Algunos usuarios revelaron haber sentido el movimiento hasta la CDMX.Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que se activaron los protocolos en entidades colindantes, y la Secretaría de Marina recomendó no acercarse a las playas del estado en las próximas seis horas por riesgo de tsunami.El movimiento se pudo percibir desde estados colindantes, como Villahermosa en Tabasco.El movimiento telúrico irrumpió en un evento al que asistió el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Al notar el sismo, los asistentes mantuvieron la calma y esperaron indicaciones, a pesar de la intensidad.De acuerdo con el gobernador Eduardo Ramírez, el sismo en Chiapas no ocasionó ningún deceso. No obstante, se reportaron algunas afectaciones en inmuebles públicos, en municipios de la frontera.De acuerdo al Sismológico Nacional, en las últimas 24 horas se han generado 14 sismos en Chiapas, siendo el mayor el de 7.4 de esta mañana.¿Por qué no se activó la alerta sísmica?De acuerdo con la aplicación móvil del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), que se encarga de enviar alertas tempranas segundos antes de un temblor, la señal no se activó debido a que no hay cobertura en el estado de Chiapas.Esto quiere decir que en el estado no forma parte de la red de 97 sensores ubicados en las zonas del país con mayor actividad sísmica. Estos dispositivos emiten una señal que utiliza ondas de radio, para alertar con tiempo de anticipación.Asimismo, explicó que el sismo fue detectado hasta su arribo a las estaciones sensoras de Oaxaca, donde su energía ya no superó los niveles preestablecidos para el disparo de la alerta sísmica. Por esta razón la aplicación móvil de SASMEX no envió ningún mensaje anticipado a la población.