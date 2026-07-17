Conductor tiene mortal volcadura en autopista
Circulaba en su camioneta por la Rioverde-San Luis cuando perdió el control
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RIOVERDE. -Un hombre originario del municipio de Cárdenas, perdió la vida al volcar su camioneta cuando circulaba por la autopista de cuota, perdió el control del volante y al dar de volteretas terminó también impactada contra un mezquite.
El accidente tuvo lugar este jueves al mediodía, en que la camioneta tipo pick up color azul marino, circulaba a alta velocidad por la supercarretera Rioverde-San Luis.
Fue el en el kilómetro 5, en donde el conductor perdió el control del volante y así la camioneta se salió de la cinta asfáltica hacia un desnivel, en donde se volcó para impactarse finalmente contra un árbol del mezquite que ahí se localiza.
Algunos testigos que se percataron del accidente, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes al brindarle los primeros auxilios se percataron que desafortunadamente ya no tenía signos vitales.
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Al lugar acudieron personal de Servicios Periciales, quienes levantaron el cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Legista, donde sería entregado a los familiares para que se le brindara la sepultura correspondiente.
El ahora occiso fue identificado como Rosalío Medina, de aproximadamente 67 años de edad, el cual tuvo su domicilio en el municipio de Cárdenas, hacia donde al parecer se dirigía al momento del accidente.
Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del accidente y la camioneta fue enviada a una pensión particular en tanto se llevan a cabo las diligencias legales, aunque quedó totalmente destrozada.
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