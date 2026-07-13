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PAN: Gobierno prepara regreso de Rubén Rocha

Por El Universal

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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PAN: Gobierno prepara regreso de Rubén Rocha
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      Ciudad de México.- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, denunció que el gobierno federal "está preparando las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para que el narcogobernador Rubén Rocha Moya regrese a su cargo y vuelva a tomar las riendas de un estado infiltrado por el crimen organizado".

      A través de un comunicado, aseguró que la reciente reaparición del gobernador con licencia no ocurrió después de una resolución judicial o del esclarecimiento de los señalamientos en su contra, sino luego de más de dos meses de ausencia pública y bajo una narrativa de protección construida desde el oficialismo.

      "Rocha no reapareció porque haya demostrado su inocencia. Reapareció envalentonado, desafiante y sintiéndose protegido. Todo indica que Morena está preparando su regreso para que vuelva a tomar las riendas del narcoestado que dejaron construir en Sinaloa", afirmó.

      Romero Herrera recordó que Rocha Moya no renunció ni fue separado definitivamente del cargo. Su licencia es temporal y mientras no exista una resolución que se lo impida, conserva jurídicamente la posibilidad de comunicar su reincorporación y desplazar a la actual gobernadora interina.

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      "No estamos pidiendo que se condene a nadie sin juicio. Exigimos exactamente lo contrario, que se investigue, que se transparente el procedimiento y que no se utilicen las instituciones mexicanas para fabricar impunidad", expresó Romero.

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