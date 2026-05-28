logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Cámara Federal rechaza recurso y confirma decomiso a Cristina Fernández

El fallo confirma la orden de decomiso por 685.000 millones de pesos por administración fraudulenta en obras viales.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 06:40 p.m.
A
Cámara Federal rechaza recurso y confirma decomiso a Cristina Fernández
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Buenos Aires, 28 may (EFE).- La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina rechazó este jueves un recurso que había presentado la defensa de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) contra el decomiso de sus bienes ordenado por la Justicia.

      Fallo y rechazo del recurso extraordinario

      En su fallo, al que tuvo acceso EFE, el tribunal de alzada declaró "inadmisible" el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de la exmandataria.

      El recurso había sido presentado luego de que a finales de abril pasado la Cámara Federal de Casación Penal confirmara un fallo de un tribunal oral que ordenó el decomiso de bienes de Fernández y de otros condenados por administración fraudulenta en la denominada causa 'Vialidad', por la que la expresidenta cumple una condena de seis años de prisión en su domicilio en Buenos Aires.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Recursos rechazados a otros condenados

      La defensa de la exmandataria puede presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema.

      El tribunal de alzada también declaró este jueves "inadmisibles" los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas del empresario Lázaro Antonio Báez y de los dos hijos de Cristina Fernández -Máximo y Florencia Kirchner-, también para evitar el decomiso de sus bienes.

      En noviembre de 2025, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó el decomiso de bienes para cubrir un monto cercano a los 685.000 millones de pesos (unos 479 millones de dólares), considerado por la Justicia como el perjuicio causado al Estado por las irregularidades en la concesión de obras viales.

      La orden de decomiso alcanza a un total de 111 bienes, entre ellos inmuebles vinculados a Fernández, a sus hijos y a Lázaro Báez, también condenado en el caso.

      Contexto y consecuencias de la causa Vialidad

      La causa 'Vialidad' investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y derivó en diciembre de 2022 en la condena de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

      Esa sentencia quedó firme en junio de 2025 tras ser confirmada por la Corte Suprema, lo que habilitó la ejecución de la pena y de las medidas económicas asociadas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cámara Federal rechaza recurso y confirma decomiso a Cristina Fernández
      Cámara Federal rechaza recurso y confirma decomiso a Cristina Fernández

      Cámara Federal rechaza recurso y confirma decomiso a Cristina Fernández

      SLP

      El Universal

      El fallo confirma la orden de decomiso por 685.000 millones de pesos por administración fraudulenta en obras viales.

      Médicos protestan en La Paz: piden fin de bloqueos y oxígeno para hospitales
      Médicos protestan en La Paz: piden fin de bloqueos y oxígeno para hospitales

      Médicos protestan en La Paz: piden fin de bloqueos y oxígeno para hospitales

      SLP

      AP

      Bloqueos mantienen varados camiones con insumos y causan pérdidas millonarias al sector exportador.

      Secretario Tesoro EE.UU. presenta diseño de billete con Trump
      Secretario Tesoro EE.UU. presenta diseño de billete con Trump

      Secretario Tesoro EE.UU. presenta diseño de billete con Trump

      SLP

      AP

      La iniciativa busca una excepción legal para incluir a presidentes en funciones en moneda de curso legal, con Trump como único beneficiario.

      Arévalo niega acuerdo con EEUU para operaciones conjuntas
      Arévalo niega acuerdo con EEUU para operaciones conjuntas

      Arévalo niega acuerdo con EEUU para operaciones conjuntas

      SLP

      AP

      El ministro de Defensa Henry Sáenz solicitó apoyo para operaciones lideradas por Guatemala, sin acuerdos nuevos.