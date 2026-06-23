¿Aplica Ley Seca en partido de México vs Chequia?

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El Gobierno de la Ciudad de México ordenó la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas, en todas sus graduaciones, en el perímetro A del Centro Histórico y cinco colonias más de la alcaldía Cuauhtémoc, para este miércoles 24 de junio, día que tendrá lugar el partido de México contra República Checa.

En la Gaceta Oficial, la Secretaría de Gobierno capitalina indicó que esta medida se implementará a partir de las 15:00 horas del 24 de junio, hasta las 7:00 de la mañana del 25 de junio del año en curso y aplicará para tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en la zona mencionada, pero no a restaurantes.

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Se establece que hay excepción para en el consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos, al interior de los establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal previstos en el artículo 19 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México."Siendo salones de fiestas, restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios, durante el horario autorizado", expuso la Secretaría de Gobierno en el acuerdo publicado hoy en la Gaceta Oficial de la CDMX.En días recientes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a la población a disfrutar del partido y celebrar los triunfos de la Selección Mexicana con motivo de la Copa del Mundo, pero sin consumo de alcohol.¿Por qué aplican la Ley Seca?De acuerdo con el aviso, el Gobierno de la CDMX argumentó que con motivo de la celebración de encuentros deportivos, actividades culturales, recreativas y de esparcimiento vinculadas a dicho evento, resulta necesario que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México adopten medidas preventivas y de control que contribuyan a preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas asistentes, facilitar la movilidad peatonal y vehicular, así como prevenir conductas que pudieran alterar la sana convivencia durante el desarrollo de las actividades relacionadas con el mayor evento deportivo del mundo."Que, con la finalidad de asegurar el orden, la seguridad pública y garantizar el desarrollo de los eventos culturales y recreativos que se desarrollan en la Ciudad de México", expuso.