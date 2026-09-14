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"Patrimonio, fruto de años de trabajo"

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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"Patrimonio, fruto de años de trabajo"
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      Ciudad de México.- Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, confirmó que tiene ahorros en bancos por 7.4 millones de pesos, hectáreas en Tabasco con un valor de 6.8 millones de pesos y dos departamentos de más de 6 millones de pesos, los cuales, afirmó, han sido el resultado de 44 años de trabajo el ámbito público y privado.

      En una carta, justificó que su declaración patrimonial no aparece en la plataforma Declaranet porque, aseguró, conforme a la Ley del Infonavit y por ser de una naturaleza jurídica distinta a las dependencias federales y al no aplicarle al Infonavit la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dichas declaraciones no se incorporan en el Sistema Declaranet, sino que se hacen públicas en el portal del instituto.

      Este domingo, en sus redes sociales Romero Oropeza confirmó que el año pasado recibió por el cargo 2 millones 261 mil 994 pesos en salario bruto anual, y que su sueldo mensual de 188 mil 499.50 pesos "está apegado al tabulador federal", por lo que es inferior al de la Presidenta.

      Dijo que comenzó a trabajar en la banca privada y luego en la banca pública, y en paralelo fue profesor a nivel bachillerato y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

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