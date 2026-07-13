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Pemex acapara el negocio energético

Se apropia del mercado de gasolina y diésel

Por El Universal

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Pemex acapara el negocio energético
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      Ciudad de México.- Pemex, con apoyo del gobierno, arrebata el mercado a las empresas privadas que despachan gasolinas a las estaciones de servicio.

      Los registros de la Secretaría de Energía (Sener) correspondientes a mayo indican que 78.2% de todas las importaciones de gasolinas y diésel se llevaron a cabo por Pemex, luego de concentrar sólo 48.4% en enero pasado.

      Se trata de la mayor participación de Pemex desde noviembre de 2019, cuando reportó 78.5%.

      El resto, 21.8%, fueron importaciones que realizaron en mayo empresas privadas como Valero, ExxonMobil, Shell, Chevron, Trafigura, Glencore, Koch Supply & Trading México, Intersim y Tesoro México (actualmente parte de Marathon Petroleum).Los particulares importaron 152 mil barriles diarios de gasolinas y diésel, el menor volumen desde mayo de 2020, cuando la demanda se desplomó por la pandemia.

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      Analistas coinciden en que esto se debe a que el gobierno ha otorgado apoyos a Pemex para que sea el principal proveedor de hidrocarburos a precios subsidiados, mientras que la petrolera del Estado también absorbe costos logísticos y de almacenamiento.

      La situación ha generado que los gasolineros vean más conveniente adquirir los energéticos con Pemex, ya que produce, importa y rebaja precios, lo que resulta imposible para las compañías privadas, las cuales tienen permiso de importación desde el año 2016.

      Para Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, las empresas privadas no sólo compiten entre sí actualmente, sino contra un jugador que es juez, parte y que tiene la cartera del Estado detrás.

      "Los márgenes de ganancia se han pulverizado, devorando especialmente a quienes apostaron todo a la importación. Si salen los privados, tendremos que decir adiós a la innovación: menos opciones de pago, programas de lealtad y gasolinas diferenciadas; habrá un freno en la infraestructura", dijo. "Un sistema que depende de un sólo operador es un sistema frágil", comentó a esta casa editorial.

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