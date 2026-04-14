Pemex activa operativo de limpieza en Poza Rica

Luego de que las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de cárcamos naturales en Poza Rica, Veracruz, se detectó la presencia de residuos de aceite en el arroyo "Hueleque", por lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) activó un operativo de limpieza y monitoreo en la zona.

También en el municipio de Coatzintla se reportó presencia de hidrocarburo en cuerpo de agua a la altura de la comunidad Benito Juárez, que afectó la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Corralillos.

En este caso también se debió al rebosamiento o derrame de material contenido en un área en mantenimiento del oleoducto Fobos-Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Tajín, debido a las fuertes lluvias, informó la petrolera mexicana.

Para atender el incidente, Pemex realizó acciones de contención, limpieza y verificación, además de que se instalaron barreras oleofílicas y marinas en la bocatoma de Corralillos y en la comunidad Benito Juárez para evitar la dispersión de residuos.

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De acuerdo con Pemex, también se aplicaron productos biodegradables en el canal de entrada de la bocatoma para eliminar restos de aceite, y se hicieron recorridos de inspección en Palma Sola, Santa María y la desembocadura del Río Cazones, confirmando que estas áreas están "libres de contaminación".

La Comisión de Agua del Estado de Veracruz restableció el bombeo del líquido vital alrededor de las 18:15 horas del día lunes, garantizando la continuidad del servicio.

Pemex indicó que se mantendrá el monitoreo y se reforzarán las barreras en la comunidad Benito Juárez, además de continuar con la limpieza detallada en las zonas donde hay manchas, particularmente el área de CAEV Poza Rica.