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Pemex frena envíos de crudo a Cuba

Por El Universal

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Pemex frena envíos de crudo a Cuba
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      Ciudad de México.- Pemex suspendió los cargamentos de petróleo y gasolinas a Cuba por el bloqueo energético sobre la isla que ordenó Estados Unidos.

      De acuerdo con el informe que Pemex entregó en la Comisión de Bolsa y Valores de EU, su filial Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos no reportó envíos a la Mayor de las Antillas durante el segundo trimestre, tras exportar 900 barriles diarios en el primero.

      En julio de 2023, la empresa, que dirige Juan Carlos Carpio Fragoso, comenzó a reportar envíos a Cuba a través de Gasolinas Bienestar, su filial que luego cambió de nombre a Servicios Logísticos Integrales Mumiya y en mayo pasado pasó a denominarse Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos.

      El 29 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional respecto a la República que encabeza Miguel Díaz-Canel, la cual entró en vigor al día siguiente y castiga con aranceles a empresas y gobiernos que envíen crudo a la isla.

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      Desde la orden estadounidense, Petróleos Mexicanos dejó de reportar envíos, pero eso no quiere decir que el gobierno haya dejado de hacerlos, comentó el director de la consultora GMEC, Gonzalo Monroy.

      "Cuba puede importar crudo, pero a precios de mercado. Se desconoce si Pemex o el gobierno en realidad cobren los cargamentos, pues el manejo de esta información ha sido opaco".

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