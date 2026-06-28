Pemex recorta las inversiones para extracción

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Ciudad de México.- Pemex volvió a castigar a su brazo encargado de la exploración, extracción y producción de crudo, ya que recortó su capital de inversión entre enero y marzo contra lo que tenía programado en el periodo.

El presupuesto aprobado para la filial ascendía a 86 mil 700 millones de pesos en el primer trimestre, pero la información que la empresa entregó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos señala que se invirtieron 81 mil 600 millones de pesos.

El recorte de 5.9% impacta en la plataforma de producción y aleja a Pemex de su plan de negocios de extraer 1.8 millones de barriles diarios frente a 1.6 millones actuales.

"Vamos volando directo y sin escalas a 1.2 millones de barriles diarios en 2027, lo que significa que una vez descontada el agua, estaríamos en un millón de extracción durante el próximo año", alertó Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC.

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Las cifras que ha actualizado GMEC, basadas en los informes de la petrolera, indican que todos los activos contados como pozos de perforación funcionando se redujeron de enero a mayo.

Los equipos de perforación disminuyeron de 32 a 25 en los primeros cinco meses del año, señala la información de la consultora.

A través del nuevo marco regulatorio, la administración actual implementó esquemas de inversión mixtos en exploración y extracción de petróleo.

En lo que va del sexenio se adjudicaron 10 contratos, siete en un primer bloque (incluyendo campos como Macavil y Tamaulipas) y tres recientemente (Rabasa, San Ramón y Cinco Presidentes).

Con todos los contratos mixtos, Pemex planea producir hasta 450 mil barriles diarios, pero las previsiones señalan que los desarrollos se cristalizarán más allá de 2033.

El pasado 20 de mayo, cuando rebajó la calificación de México y la colocó al borde del grado de inversión, Moody´s externó una mayor preocupación por la trayectoria de la deuda gubernamental, los déficits fiscales y los apoyos a Pemex.

La agencia estimó que el gobierno otorgó apoyos por 35 mil millones de dólares en 2025, equivalentes a 1.9% del Producto Interno Bruto, y presupuestó otros 14 mil dd para 2026.

Moody´s indicó que una eventual mejora en la calificación dependerá de una reducción del déficit y de la deuda, así como de menores riesgos contingentes relacionados con la petrolera.