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Penguin Random House demanda al IMPI

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Penguin Random House demanda al IMPI
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La editorial Penguin Random House (PRH) interpuso una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y lo acusó de censura al impedir la distribución del libro "Todo a la Luz" de Karla de la Cuesta. La autora es una sobreviviente de explotación sexual y laboral dentro de la organización dirigida por Sergio Andrade. El IMPI le impuso a la editorial una multa superior al millón de pesos por el uso del nombre y rostro de Gloria Trevi.

      El 27 de julio de 2026 resolvió prohibir a la editorial usar el nombre y el rostro de la cantante, incluso con fines informativos o periodísticos, y le advirtió sanciones diarias adicionales si continúa distribuyendo la investigación sobre el expediente penal en el que se absolvió a Gloria Trevi.

      "Desde que publicamos nuestro primer libro en México en 1959, nunca habíamos recibido una orden de censura tan contundente, amplia y agresiva contra las libertades informativas", señaló la editorial en un comunicado.

      De acuerdo con la Penguin Random House, Todo a la luz, es una investigación periodística hecha por Karla de la Cuesta, que construyó a través del testimonio de más de 10 víctimas, contraste de fuentes, criterios judiciales y su propia experiencia.

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      Según la editorial, el nombre de Gloria aparece en el libro porque "es uno de sus principales sujetos informativos" y las "únicas dos fotografías utilizadas" son imágenes públicas de periódicos que cubrieron el juicio y Karla de la Cuesta las obtuvo del expediente judicial, explicó.

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