Periodista baleado en Cintalapa, Chis.

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Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El periodista Carlos Ramos, editor de la página informativa Real Cintalapa, fue atacado a balazos la noche del martes. Su estado de salud se reportaba como grave.

El periodista había realizado una transmisión sobre la celebración de aficionados en el parque central de Cintalapa, en el municipio del mismo nombre, tras el triunfo de la Selección Nacional contra Ecuador.

"Ya estoy en el parque", dijo Carlos Ramos en su transmisión, mientras pasaban vehículos y motociclistas con la playera de color verde.

Al terminar la grabación, Ramos regresaba a su casa cuando un hombre le disparó en al menos cuatro ocasiones.

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Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y Municipal y luego arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes lo trasladaron a una clínica para su atención médica de urgencia.

Por la tarde, periodistas chiapanecos realizaron una protesta en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para condenar la agresión.

Los comunicadores se concentraron afuera de la sede del Congreso estatal y denunciaron que este ataque es "una grave agresión no sólo contra un compañero del gremio periodístico, sino que también atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada".

Se trata del tercer ataque contra un periodista en el país que ocurrió durante junio.

A inicios del mes, en Nanchital, Veracruz, la reportera Roxana Ramírez fue privada de la libertad por hombres armados, en un hecho grabado en video; el 11 de junio, en Poza Rica, fue asesinado el reportero del periódico Vanguardia de Veracruz, Luis Ángel López.