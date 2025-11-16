Pide C. Sheinbaum manifestarse en paz

Jonuta, Tab.- La presidenta Claudia Sheinbaum condenó y reprobó la violencia que se registró este sábado durante marcha de la Generación Z en el Zócalo de la Ciudad de México y llamó a manifestarse de manera pacífica.

“Hoy, que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes; y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos: No a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia, siempre por la vía pacífica”.

Asimismo, la Secretaría de Gobernación manifestó rechazo a las acciones violentas y a cualquier provocación o acto que atente contra la vida y la integridad de las personas, tras la manifestación para exigir justicia por Carlos Manzo, donde se registraron actos vandálicos por parte de algunos grupos.

Además, condenó las agresiones a elementos de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, e informó que en los actos violentos se usaron artefactos explosivos de fabricación casera, cohetones, herramientas y objetos lanzados contra los cuerpos de seguridad y personas que transitaban por el Zócalo capitalino.

“También realizaron acciones para retirar las vallas metálicas, lo que puso en riesgo la integridad de quienes se encontraban en el lugar, además de dañar gravemente el patrimonio histórico”, dijo la dependencia en un comunicado.