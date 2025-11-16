Recordará Episcopado la Guerra Cristera

logo pulso
Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- En un comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hacen la conminación a rememorar a las 200 mil víctimas de la Guerra Cristera, a casi 100 años de este enfrentamiento entre feligreses católicos y el Gobierno de México de Plutarco Elías Calles. 

El documento de los obispos de México recordó la proclamación de Cristo Rey y la siguiente “Ley Calles” que impedía la práctica del culto católico a una buena parte de la población “que desató la persecución religiosa más cruenta de nuestra historia.”.  A la Cristiada, el CEM le llama “Resistencia Cristera” y agrega que “Cuando el Estado totalitario intentó imponer su dominio sobre las conciencias nuestros mártires comprendieron con claridad meridiana la mentalidad de Jesucristo: morir gritando ‘¡Viva Cristo Rey!’ (...) Era decir con la vida lo que proclamaban con los labios: Cristo es Rey, no el Estado opresor; Cristo es Rey, no el dictador en turno que se envuelve en su soberbia”. 

Refiere que honrarán a los 200 mil mártires de los tres años de guerra civil y “Nuestros mártires nos preguntan hoy: ¿Estamos dispuestos a defender nuestra fe con la misma radicalidad? ¿Hemos perdido el sentido de lo sagrado? ¿Nos hemos acomodado a una cultura que quiere relegar al ámbito privado?”.

En el comunicado hablan de otras conmemoraciones por venir, aunque dedican una buena parte a este episodio histórico.

