Listo el Torneo de Raquetbol ‘Fiestas Revolucionarias 2025’
Todo se encuentra listo para el arranque del Torneo Abierto de Raquetbol “Fiestas Revolucionarias 2025”, que se llevará a cabo del 18 al 22 de noviembre en las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde (CDPV), donde las acciones comenzarán el martes 18 en punto de las 4:00 de la tarde.
El evento cuenta con el respaldo total del H. Consejo de Administración, presidido por el Lic. Juan Pablo Lara Rubio, así como con el aval oficial de la Asociación Potosina de Raquetbol, encabezada por Ruth Angélica Martínez López, garantizando así una competencia organizada, segura y de alto nivel para todas las categorías.
La lista preliminar de participantes refleja una gran respuesta y diversidad competitiva, con representantes de clubes como Punto Verde, Loma, LRC, CDP, Forma y Zacatecas, quienes darán vida a una de las ediciones más completas del torneo.
PARTICIPANTES INSCRITOS POR CATEGORÍA:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Categoría Abierta Open Singles: Emir Martínez (Loma), Santiago Castillo (PV), Juan Carlos Castillo (PV), Missael Leija (PV), Alejandro Bear (CDP), Alejandro Martínez (PV), Santiago Hernández (Loma), Alejandro Martínez (PV).
Categoría Máster Dobles: Alejandro Ramírez / Adrián Navarro (PV), Enrique de Alba / Arturo Torres (PV), Carlos Galina / Raúl Medellín (PV/Loma), Rubén Martínez / Jesús Ayala (CDP), Marlon del Valle / Héctor Medellín (PV), Gabriel Morado / Gabriel Morado Jr. (PV), Francisco Aradillas / Adán Aradillas (PV), Jorge Vidales / Virgilio Valdez (Loma), Cristian Maldonado / Antonio Hernández (PV), Guadalupe Rodríguez / Guillermo Díaz (PV), Agustín Vázquez / Jorge Hernández (LRC), Rodolfo Zúñiga / Ulises Reyes (PV), Miguel Lomelí / José Pérez (Loma).
Categoría Abierta Singles con Ventaja: Juan Carlos Castillo (PV), Ricardo López (CDP), José Carlos Pérez (LRC), Nicolás Rovelo (Loma), Luis Gutiérrez (Loma), Rodrigo Reyes (Loma), Alejandro Bear (CDP), Héctor Guel (CDP), Matías Silva (Loma), Miguel Briones Torres (PV), Santiago Ruiz (PV).
no te pierdas estas noticias