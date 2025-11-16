Preparan alumnos desfile revolucionario

Matehuala.- Instituciones educativos ya ensayan para el desfile revolucionario en la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que se preparan con bailables, escenificaciones y tablas gimnásticas.

Padres de familia han estado comprando vestuarios para sus hijos que participarán en este magno desfile, así como también preparan los artículos que pondrán en los carros alegóricos, unos en forma de locomotora, para poner canciones como la Adelita, la Rielera, la Cucaracha, entre otras de la Revolución Mexicana.

También muchos jóvenes ya están preparando las tablas gimnásticas, algo que han comentado los padres de familia de algunas instituciones escolares es que están llevando a cabo la realización de monos cabezones, que van a cargar los niños, que son de personajes de la Revolución Mexicana, así mismo algunos están haciendo los huevos revolucionarios.

Esperan hacer más colorido el tradicional desfile del 20 de noviembre, así mismo como cada año se espera la participación de varios deportistas en este magno desfile que se llevará a cabo el próximo jueves 20 de noviembre.

