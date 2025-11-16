El cine mexicano abre el Festival Iberoamericano

HUELVA (ESPAÑA).- El cine mexicano abrió este sábado la sección oficial a concurso de largometrajes del 51 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (España), que se celebra hasta el día 22, con la película ‘Autos, motos y roncarol’, dirigida por José María Cravioto.

La película, rodada como falso documental, fusiona, con formatos de ficción, un guion que narra la insólita historia de Justino y ‘el Negro’, los hermanos que organizaron una carrera de coches y un pequeño concierto en 1971.

Sin embargo, lo que prometía ser una empresa sencilla se transforma en una serie de desventuras, giros inesperados y un escándalo nacional en la portada de todos los periódicos del país.

El concierto tuvo lugar cerca del Club de Golf Avándaro y su lago, en el asentamiento de Tenantongo, y se considera la versión mexicana del festival de Woodstock y el evento más importante en la historia del rock mexicano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Inicialmente pensado como un evento de exhibición automovilística transmitido por televisión con un intermedio de rock para atraer al público juvenil, finalmente fueron 18 conciertos a los que se esperaba que acudieran unas 2.000 personas, pero más de 500.000 terminaron dándose cita.

‘Autos, motos y roncarol’ fue premiada a la Mejor Interpretación (Emiliano Zurita) en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México) y supone un nuevo trabajo de este director nacido en Ciudad de México en 1981, también guionista y productor, del que destacan sus filmes ‘Mexican Gángster’ y ‘Bound to Vengeance’.

Es el responsable de la serie ‘El Refugio Atómico’, estrenada en España por Netflix.