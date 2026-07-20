Pide el PAN frenar "cacería de brujas"

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CIUDAD DE MÉXICO.- Al denunciar una "cacería de brujas" del gobierno contra políticos de oposición, el dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, ratificó su llamado a que se aplique la ley de manera pareja para todos, sin importar los colores o afiliaciones partidistas.

"La ley tiene que aplicar de la misma forma para todas y todos los mexicanos sin que haya ningún tipo de viso político", enfatizó, al criticar la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Señaló que es curioso que en medio de la crisis actual en la que políticos morenistas son vinculados con el crimen organizado y hay investigaciones que lo sustentan, "el gobierno de Morena inicie una cacería de brujas en contra de políticos de oposición".

Señaló que corresponde a Ernesto Ruffo Appel aclarar los señalamientos que existen en su contra conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso, pero advirtió que resulta preocupante que el mismo rigor no se observe en otros casos donde existen graves acusaciones que permanecen sin consecuencias.

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Por ello, el líder del blanquiazul demandó al Gobierno Federal que se deje de negociar la ley.