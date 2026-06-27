Pide la ONU investigar crimen de buscadora

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Guanajuato.- Tras el asesinato de Patricia Negrete Tafoya el pasado 23 de junio y de tres buscadoras más privadas de la vida en 2026 en el estado de Guanajuato, la Organización de las Naciones Unidas exigió una investigación expedita y protección para las madres buscadoras.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Andrea Bolaños Vargas, planteó como muy preocupante el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo "Una Promesa por Cumplir", quien buscaba incansablemente a su hermana Laura Angélica, desaparecida desde el 2021.

"Patricia es la cuarta defensora buscadora asesinada en Guanajuato en 2026. La quinta en México este año", posteó en su red social X.

La noche del domingo pasado, Patricia Negrete fue atacada a balazos en las inmediaciones del Hospital Regional de Pénjamo, después de haber concluido sus labores de intendencia en esa institución de Salud del Gobierno de Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este viernes, familiares, amistades y madres del colectivo Una Promesa por Cumplir, despidieron a "Paty" en el Panteón Municipal. Decenas de personas asistieron a una misa de cuerpo presente, y después en el cortejo hasta llegar al cementerio expresaron muestras de cariño, flores, aplausos.