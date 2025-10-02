Pide Sheinbaum a Israel repatriación inmediata de mexicanos rumbo a Gaza

La Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este jueves por detención de Israel de mexicanos rumbo a Gaza y señaló que tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito.

Indicó que hay dos cartas diplomáticas enviadas al gobierno israelí para este fin y esperan respuesta inmediata.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta este miércoles 1 de octubre, se ha confirmado que las embarcaciones en las que viajaban los mexicanos Arlin Medrano, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio, como parte de la Flotilla Global Sumud, fueron interceptadas por autoridades israelíes.

También, se dio a conocer que el periodista mexicano Ernesto Ledesma fue detenido por Israel cuando integraba la Flotilla Global Sumud, que lleva ayuda humanitaria a Gaza.

Mientras iba en la embarcación Ohwayla, el director del medio Rompeviento TV mantenía una conversación con sus compañeros sobre la situación rumbo a Gaza, cuando de repente se perdió la comunicación.

"¡Ahí vienen, ahí vienen, pérame, ahí vienen!", expresó Ledesma en la transmisión, ante la irrupción del ejército de Israel.

Al periodista, que también asiste a las conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, se le observó con las manos en alto y portando un chaleco salvavidas.

"Ya nos van detener, ya nos van a apagar el motor, así que posiblemente también va a venir el chorro de agua, no sabemos. Ahí vienen, tenemos que aventar el celular y la laptop al Océano, así que voy a perder la comunicación en un momento más.

"Tenemos que ingeniárnosla para aventar todo, así que estamos a punto de perder la comunicación, eh", alcanzó a decir.

En el video también se dice que está tranquilo y firme, ante las expresiones de apoyo de sus compañeros.

De acuerdo con la Cancillería, los connacionales se encuentran en traslado al puerto Ashdod, al sur de Tel Aviv.

En redes sociales, la SRE compartió que los servicios consulares de la Embajada de México en Israel estarán presentes y atentos a su llegada, para ofrecer protección y asistencia.

Asimismo, detalló que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, ha estado "personalmente en comunicación, hasta el día de hoy, con las personas mexicanas que viajan en la flotilla".

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, reiteró su llamado a respetar la integridad física y seguridad de las personas mexicanas.

Lo anterior, solicitó, en estricto apego al derecho internacional, en particular en respeto al derecho internacional humanitario.

Expresa solidaridad a familiares de víctimas de 1968 en Tlatelolco

En el marco del 2 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad a familiares de las víctimas de la Masacre de Tlatelolco de 1968, y recordó que hace un año se publicó un decreto para ofrecer una disculpa pública por los hechos ocurridos.

"(...) este hecho desde nuestro punto de vista histórico que realizamos hace un año a los familiares, víctimas, muchos de ellos ya fallecidos es nuestra solidaridad, obviamente a quienes fallecieron aquel 2 de octubre y a todos los presos políticos, entonces nuestra solidaridad", indicó.

Señaló que siempre habrá un acercamiento con la Secretaría de Gobernación para todo lo que tiene que ver con el decreto que publicaron hace un año.

Recordó que hace un año se reconoció políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968, en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil, fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz.

Sheinbaum destacó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció a nombre y representación del Estado Mexicano una disculpa pública por esa grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana.