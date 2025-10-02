Caravana migrante sale de Chiapas; va a CDMX

Tapachula, Chis.- Una nueva caravana migrante, de al menos un millar de hombres y mujeres, partió de esta ciudad la madrugada de este miércoles con destino a la Ciudad de México.

Enarbolando una manta que dice: “Con papeles podemos aportar más a México, papeles no persecución”, los extranjeros provenientes de Cuba, Haití, Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala se quejaron de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) les tarda o niega el estatus de refugiados y, en la mayoría de los casos, les exigen contratar abogados con quienes en contubernio les venden los documentos migratorios.

Los migrantes también se quejaron de que, en esta ciudad, ubicada a unos 15 kilómetros de la frontera con Guatemala, son explotados laboralmente y les pagan sueldos por debajo del mínimo, en tanto que les cobran un alto precio por las rentas.

Los extranjeros en movilidad aclararon que su intención es quedarse en México, no ir a Estados Unidos, pero decidieron abandonar Tapachula en caravana para viajar en busca de trabajo bien remunerado y documentos legales que les permitan vivir de forma regular.

Amparados bajo la oscuridad de la noche, el contingente inició su caminata, algunos cargando sus pocas pertenencias en mochilas, otros las jalaban en maletas con ruedas o carretillas. En tanto que algunos viajaban en bicicletas, triciclos o carritos del supermercado habilitados con un techo para protegerse de la lluvia o el Sol.

Para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de la población migrante, patrullas de la policía estatal realizaron el acompañamiento mientras caminaban sobre la carretera costera en la región Costa, así como una ambulancia de Protección Civil del estado.