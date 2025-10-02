logo pulso
Detectan daño al erario en Veracruz

Por El Universal

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
Detectan daño al erario en Veracruz

Veracruz, Ver.- Autoridades fiscalizadoras detectaron un presunto daño patrimonial de 2 mil 372 millones de pesos durante el año pasado (2024), tanto en dependencias estatales, municipios y organismos de Veracruz.

De acuerdo con los resultados de la Cuenta Pública del 2024, entregada al Congreso del Estado, se encontró que en el último año del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez se detectó un quebranto financiero en 41 entes estatales por 829 mdp.

Mientras que en 171 de los 212 Ayuntamientos, las actuales administraciones municipales, cometieron un presunto desvío de recursos públicos del orden de los mil 476 millones de pesos.

El Órgano de Fiscalización Superior encontró un presunto daño patrimonial en 5 dependencias estatales de la administración cuitlahuista, por un monto total de 62 millones de pesos.

Además, las auditorías encontraron que en 34 Organismos Públicos Descentralizados hubo un presunto daño patrimonial por 766 millones de 03 pesos. En total, los presuntos desvíos de recursos estatales fueron de 829 mdp.

En el caso de las administraciones municipales, se encontraron graves irregularidades en 171 Ayuntamientos, a quienes se les señala de un daño patrimonial por mil 476 millones de pesos.

