Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A

  Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.

         

Un amigo le preguntó al hidalgo sevillano:

         -¿Por qué no escribes tus memorias?

         Contestó él:

         -Podría responderte con la manida frase: “Los caballeros no tenemos memoria”. Pero sucede que yo sí la tengo. Y mala, porque no me permite olvidar nada. Recuerdo con absoluta claridad los días de mi vida, y más las noches. De los recuerdos vivo. Sólo dejaré de recordar cuando me llegue ese total olvido que es la muerte. 

         El amigo insistió:

         -Si no escribes tus memorias se perderá todo lo que hiciste. 

         Dijo Don Juan:

         -Eso es precisamente lo que quiero: que se pierda. No escribo mis recuerdos para no ser recordado.

         El amigo pensó que el antiguo seductor era hombre extraño. Lo era. Vivió en guerra y quiere morir en paz. Mil veces juró amor eterno, y espera ahora eterno olvido.

         ¡Hasta mañana!...

