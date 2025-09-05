Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.

Un amigo le preguntó al hidalgo sevillano:

-¿Por qué no escribes tus memorias?

Contestó él:

-Podría responderte con la manida frase: “Los caballeros no tenemos memoria”. Pero sucede que yo sí la tengo. Y mala, porque no me permite olvidar nada. Recuerdo con absoluta claridad los días de mi vida, y más las noches. De los recuerdos vivo. Sólo dejaré de recordar cuando me llegue ese total olvido que es la muerte.

El amigo insistió:

-Si no escribes tus memorias se perderá todo lo que hiciste.

Dijo Don Juan:

-Eso es precisamente lo que quiero: que se pierda. No escribo mis recuerdos para no ser recordado.

El amigo pensó que el antiguo seductor era hombre extraño. Lo era. Vivió en guerra y quiere morir en paz. Mil veces juró amor eterno, y espera ahora eterno olvido.

