Organiza DIF sorteo a favor del Vallestón

CIUDAD VALLES.- El DIF municipal dio a conocer un sorteo con premio de 200 mil pesos a beneficio del Vallestón que se realizará este año.

Este mediodía, la directora del DIF municipal, Bettina López Fernández dio a conocer la realización de un sorteo con un premio en efectivo, por lo que comenzará a vender números a partir de hoy y que tendrá lugar el viernes 12 de diciembre de 2025, con un premio mayor de 200 mil pesos.

El segundo premio será de 50 mil pesos y el tercero de 20 mil pesos, basando sus premios en el sorteo de la Lotería Nacional, de esa fecha.

El precio del boleto es de 150 pesos y podrán adquirirlos en línea, a través de la página del DIF, en las instalaciones de este organismo, en la Presidencia Municipal y en los eventos públicos del Ayuntamiento.

