Pipa con combustible choca y causa explosión

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Ciudad de México.- Este sábado se registró una fuerte explosión en la caseta fitosanitaria de La Venta, Huimanguillo, ubicada en los límites de Tabasco y Veracruz.

El percance ocurrió luego de que un tractocamión que remolcaba una pipa de combustible presuntamente se quedó sin frenos, impactándose contra varios vehículos que se encontraban en el punto de revisión.

Tras el fuerte choque, la unidad de carga comenzó a incendiarse, lo que desencadenó una fuerte explosión y generó una intensa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

Entre las unidades involucradas se reportan vehículos de la Guardia Nacional que en ese momento realizaban labores de vigilancia y supervisión.

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El incidente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, corporaciones de seguridad y personal de Protección Civil, quienes acudieron al sitio para atender la contingencia, acordonaron el área y realizaron labores de auxilio.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre posibles víctimas mortales o heridas a causa de la explosión.