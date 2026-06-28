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Pipa vuelca y explota; hay 2 fallecidos

Por El Universal

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Pipa vuelca y explota; hay 2 fallecidos
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      Texcoco, Méx.- Dos personas fallecidas y una más con lesiones fue el saldo que dejó la volcadura y explosión de una pipa de gas LP en la carretera Texcoco-Calpulalpan.

      El accidente ocurrió a las 7:30 horas del sábado, cuando el chofer de la unidad, con capacidad de 24 mil litros, perdió el control y se volcó a la altura de la comunidad de Santa Inés.

      La pipa de la marca Freightliner, que transportaba gas licuado de petróleo, perteneciente a la empresa Global Gas, comenzó a arder en llamas y a consecuencia del ello resultaron calcinados el conductor y su acompañante.

      Una mujer que caminaba por la zona fue alcanzada por una esquirla metálica que le impactó y causó lesiones en la extremidad pélvica, por lo que fue trasladada al hospital en Texcoco.

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      El accidente se registró en los límites de Tepetlaoxtoc y Texcoco, lo que movilizó a los servicios de emergencia de ambos municipios y de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo de Edoméx.

      La onda expansiva de la explosión alcanzó a dañar la fachada de un restaurante dedicado a la venta de tacos, el cual ardió en llamas y posteriormente, ese fuego fue sofocado por los vulcanos.

      Además, una camioneta Ford Edge en la que viajaba un hombre de 65 años de edad, resultó con daños a causa de la explosión; el chofer fue atendido por paramédicos por irritación en el rostro.

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