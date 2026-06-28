Pipa vuelca y explota; hay 2 fallecidos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Texcoco, Méx.- Dos personas fallecidas y una más con lesiones fue el saldo que dejó la volcadura y explosión de una pipa de gas LP en la carretera Texcoco-Calpulalpan.

El accidente ocurrió a las 7:30 horas del sábado, cuando el chofer de la unidad, con capacidad de 24 mil litros, perdió el control y se volcó a la altura de la comunidad de Santa Inés.

La pipa de la marca Freightliner, que transportaba gas licuado de petróleo, perteneciente a la empresa Global Gas, comenzó a arder en llamas y a consecuencia del ello resultaron calcinados el conductor y su acompañante.

Una mujer que caminaba por la zona fue alcanzada por una esquirla metálica que le impactó y causó lesiones en la extremidad pélvica, por lo que fue trasladada al hospital en Texcoco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El accidente se registró en los límites de Tepetlaoxtoc y Texcoco, lo que movilizó a los servicios de emergencia de ambos municipios y de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo de Edoméx.

La onda expansiva de la explosión alcanzó a dañar la fachada de un restaurante dedicado a la venta de tacos, el cual ardió en llamas y posteriormente, ese fuego fue sofocado por los vulcanos.

Además, una camioneta Ford Edge en la que viajaba un hombre de 65 años de edad, resultó con daños a causa de la explosión; el chofer fue atendido por paramédicos por irritación en el rostro.