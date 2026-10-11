Podemos ganar sin aliados, dice Consejo de Morena
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Ciudad de México.- El Consejo Nacional de Morena avaló su política de alianzas rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027, con la advertencia a sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) de que pueden ganar las elecciones sin su ayuda y a los coordinadores estatales de que el encargo no es un cheque en blanco para llevar una campaña sin lineamientos.
En sus mensajes, tanto el presidente del Consejo, Alfonso Durazo, como la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Ariadna Montiel, defendieron que Morena tiene la más amplia ventaja y capacidad territorial para ganar, sin sujetarse a presiones, tanto la mayoría en la Cámara de Diputados como la mayoría de las 17 gubernaturas en juego.
"Nuestros aliados han sido factor fundamental. Merecen nuestro reconocimiento. Sin embargo, sería un error partir en nuestros acuerdos de que el eventual retiro de un aliado podría hacernos perder", aclaró Durazo.
En entrevista posterior al término de la octava sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, Ariadna Montiel aclaró que tanto ella como Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, están trabajando en las negociaciones para sostener la alianza con el Partido del Trabajo y el Verde.
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