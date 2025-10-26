Policías dejan el uniforme para divertir a los niños

Ciudad de México.- Policías capitalinos dejaron el uniforme y se disfrazaron para participar en la primera Carrera de Botargas del Terror, realizada este sábado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Semaforín, Polixote, Excalibur, Jaguar, K-8 Atenea, Fauno, Zorro, Anubis y el Policía Capibara son algunos de los nombres de los personajes que participaron.

Las 48 botargas de los diferentes agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) salieron del arco colocado frente al Palacio de Bellas Artes y corrieron rumbo al Paseo de la Reforma, en un recorrido de no más de dos minutos.

Varios de los efectivos de la SSC mostraron dificultades para correr por las máscaras de sus disfraces. Algunos chocaron entre sí, otros perdieron la máscara e incluso cayeron al piso.

El ganador de esta primer Carrera de Botargas de Terror fue el integrante del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Andor 911.

Zorro, de la Subsecretaría de Fuerza de Tareas, quedó en segundo lugar y Cobra, de la Policía Auxiliar, en tercero.

Christian de Jesús, el paramédico del ERUM detrás de la botarga ganadora se dijo orgulloso del resultado. El rescatista también aseguró que no se preparó para la competencia, pero llegó en primer lugar gracias a los años en que ha practicado atletismo, por lo que invitó a la gente a practicar algún deporte.

Para la carrera que se realizó sobre avenida Juárez, cientos de personas y familias se dieron cita para ver a los policías disfrazados.

Los asistentes no perdieron oportunidad para tomarse fotografías con los corredores.

Uno de los más buscados fue el Policía Capibara y los tres primeros lugares de la competencia. “Yo quiero una (foto) con el capibara”, dijo una niña a sus padres, luego de la carrera.