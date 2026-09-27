"Polo" amenaza con doble impacto

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La Paz, BCS.- Ante el pronóstico de que el huracán Polo impacte este lunes a la región centro de Baja California Sur, autoridades instalarán un puesto de mando en Comondú, suspendieron las actividades marítimas y alistan 169 refugios temporales con capacidad para más de 33 mil personas.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil de este sábado se determinó concentrar la coordinación de la respuesta en Comondú, una de las regiones donde se anticipan los mayores efectos del ciclón, junto con Loreto y Mulegé.

Los cinco municipios cuentan con refugios temporales para recibir a población de zonas de riesgo. En total, el estado dispone de 169 espacios con capacidad para 33 mil 192 personas: 111 forman parte del Plan A y otros 58 del Plan B, que podrán activarse conforme evolucione la emergencia.

Además, desde este sábado quedaron suspendidas todas las actividades marítimas en BCS, con especial llamado a las comunidades pesqueras de Comondú y Mulegé para resguardar embarcaciones y artes de pesca. Mientras que los aeropuertos de la entidad continúan operando con normalidad.

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Por acuerdo del Consejo también se amplió la suspensión de clases para lunes 28 y martes 29 de septiembre en los cinco municipios, así como las labores durante ambos días en los gobiernos estatales, municipales y federal. Las empresas determinarán si mantienen sus actividades.

De acuerdo con la actualización presentada por el Servicio Meteorológico Nacional, Polo permanecía este sábado como huracán categoría 4, con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora y rachas de hasta 280. Aunque actualmente no se dirige directamente hacia la península, se prevé que cambie gradualmente su trayectoria hacia la porción central de BCS.

El pronóstico contempla que el sistema pierda intensidad durante su aproximación, pero que pueda llegar a la costa como huracán categoría 2 durante la tarde del lunes 28.